14-Jährige aus Franken seit mehr als 6 Wochen spurlos verschwunden: Wer hat Marlene gesehen?

Bereits seit Ende Oktober 2019 gilt die 14-jährige Marlene Dudda aus dem oberfränkischen Weißenstadt als vermisst. Die 14-Jährige war vom 26. bis 29. Oktober zu Besuch bei ihren Eltern im Landkreis Ansbach und kehrte anschließend nicht in eine Jugendhilfeeinrichtung ins Fichtelgebirge (Kreis Wunsiedel) zurück. Jetzt hofft die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und startete am Mittwoch (18. Dezember 2019) eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen.

Als Marlene Dudda am Abend des 29. Oktobers mit einem Zug über Nürnberg nach Marktredwitz und im Anschluss zurück nach Weißenstadt fahren sollte, beendete sie ihre Rückreise unterwegs und ist seitdem spurlos verschwunden.

Kontakt zu Eltern brach plötzlich ab

Dass die Polizei erst sechs Wochen nach ihrem Verschwinden die Öffentlichkeit in die Suche mit einbezieht, hat den Grund, dass das Mädchen zuletzt noch telefonischen Kontakt mit ihren Eltern hatte. Die 14-Jährige hatte wohl bis vor etwa ein bis zwei Wochen regelmäßig mit ihren Eltern gesprochen, allerdings verschwieg sie dabei immer ihren Aufenthaltsort, wie Polizeisprecher Manuel Friedrich auf Nachfrage von inFranken.de erzählte.

Vor etwa ein bis zwei Wochen brach dieser telefonische Kontakt dann ab. "Wahrscheinlich hat sie sich in der Zwischenzeit ein neues Handy zugelegt", sagt Friedrich, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

14-Jährige könnte in ganz Franken sein

"Es ist nicht das erste Mal, dass die Jugendliche aus einer Jugendhilfeeinrichtung verschwunden ist", erzählt Friedrich weiter. Marlene Dudda befand sich in der Vergangenheit in verschiedenen Einrichtungen im Raum Oberfranken, aber auch in Mittel- und Unterfranken. Man könne auch deshalb ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht näher eingrenzen, heißt es in einer Pressemitteilung.