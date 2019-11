Würzburg vor 1 Stunde

Festnahme

Würzburg: Mann schlägt Senior (72) grundlos nieder - Intensivtäter wandert in Untersuchungshaft

Er war der Polizei durch zahlreiche Straftaten bekannt: Am Montag konnten Einsatzkräfte in Würzburg einen 30-jährigen Intensivtäter festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.