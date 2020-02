Würzburger OB verklagt AfD-Kandidaten - Youtube-Video sorgt für Aufreger

Nachdem auf Youtube ein Video aufgetaucht ist, in dem der Würzburger AfD-Chef seine Meinung über den Islam, die Juden und Christen in Deutschland erzählt, hat der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) angekündigt, Klage einzureichen. Er will gegen Stadtrats-Kandidaten der AfD Anzeige wegen Volksverhetzung zu erstatten.

Der CDU-Politiker schrieb auf Facebook, "alte antisemitische Ressentiments" würden geschürt und "alle Grenzen überschritten". Er wolle nicht, dass "brauner Dreck" Würzburg beschmutze.

Die Würzburger AfD hat im Kommunalwahlkampf mit antisemitischen, islamfeindlichen und völkischen Aussagen geworben.

Der Würzburger AfD-Chef Herold Peters-Hartmann sieht drei Blöcke in Deutschland: die Christen, die Muslime und die Juden, die "sehr, sehr viel Einfluss" hätten, wirtschaftlich und kulturell. Ein "ganz großes Problem" sei das, sagte er am Samstag, drei Tage nach dem Terroranschlag in Hanau, an einem AfD-Infostand in der Würzburger Innenstadt. Zu sehen sind seine Aussagen auf Youtube in einem Video von MTA International, einem Medienportal der islamischen Gemeinschaft Ahmadiyya.

Darin trifft der Moderator Muzafar Mehmood am AfD-Wahlstand in Würzburg auf den stellvertretenden Vorsitzenden der AfD Würzburg, Silvio Kante, und dem Chef der Partei, Herold Peters-Hartmann. Im Gespräch mit den beiden Politikern konfrontiert Mehmood sie mit ihren Aussagen.

Vor allem unter den Eindrücken der rechten Terror-Tat in Hanau sorgt dieses Video für Diskussion. Bereits vorher hatte der Politikwissenschaftler Claus Leggewie gesagt: "Wer heute noch AfD wähle, habe keine Entschuldigung mehr."