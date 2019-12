"Hinter jedem Fund steckt eine eigene Geschichte", erzählt Mario Schrader und wirft seinen Magneten erneut ins Wasser. Er steht am Würzburger Ludwigskai. Mit dabei ist Walter Linder. Seit etwa eineinhalb Jahren teilen die zwei ein Hobby, das in Bayern kaum bekannt, aber schon jetzt umstritten ist: Magnetangeln. An diesem Tag mussten sie dafür früh aufstehen. Als sie am Mainufer ankommen, liegen noch leichte Nebelschwaden über dem Fluss.

Magnetanglen in Bayern: Die Suche nach Schätzen auf dem Flussgrund

Schrader befestigt einen silbern glänzenden, zwei Kilo schweren Magneten an einem etwa 20 Meter langen Kunststoff-Seil. Das andere Ende bindet der 22-Jährige an einer im Boden verankerten Metallstrebe fest. Dann nimmt er den Magneten in die Hand, holt aus und wirft ihn etwa fünf Meter Richtung Flussmitte. Die beiden suchen nach Schätzen und Schrott, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten auf dem Grund des Mains liegen.

Für Magnetangler kommt jetzt der spannendste Moment: Mit langsamen Bewegungen zieht Schrader an dem Seil und versucht den Magneten wieder aus dem Wasser zu angeln. Beim ersten Wurf haben sie heute nicht so viel Glück: ein alter, verrosteter Haken. "Könnte zur Uferbefestigung gehören", überlegt Schrader. "Oder von einem Schiff", sagt Linder. Als sie wenig später ein Verkehrsschild aus dem Wasser ziehen, werden die beiden von zwei neugierigen Rentnerinnen beobachtet. Immer wieder werden sie gefragt, ob sie denn mit dem Magneten Fische angeln.

Magnetfischen wird populärer

Klare Antwort: Nein. Obwohl das Hobby noch recht unbekannt ist, ist das Magnetfischen in den vergangenen zwei Jahren immer populärer geworden - auch weil es günstig ist. Einen brauchbaren Magneten inklusive Seil gibt es schon für unter 40 Euro. Zwar gibt es keine Vereinsstrukturen, doch auf Facebook sind zwischenzeitlich Gruppen mit mehreren Tausend Mitgliedern entstanden, in denen die Hobbyangler Bilder ihrer Funde miteinander teilen und über die richtige Ausrüstung diskutieren. Eines der größten Infoportale im Internet ist die Seite www.magnetfischen.net.

Das Interesse sei deutlich gestiegen, erzählt Lukas Maaß, der die Homepage seit 2016 betreibt. Die Seitenbesuche hätten sich in den vergangenen Jahren auf 55.000 verdoppelt.

Doch was treibt Magnetangler an? "Man hofft immer darauf, etwas Altes und Wertvolles zu finden", antwortet Schrader, der in seinem Keller mittlerweile einen eigenen Schatz-Schrank hat. Die Liste von Dingen, die er aus dem Wasser gezogen hat, ist lang: ein Autoradio, ein Fahrrad, ein Bügeleisen, ein Einkaufswagen, Münzen und vieles mehr. "Manche Leute entsorgen ihren Müll eben einfach im Main", sagt er.

Doch nicht immer finden sie nur Nägel oder Kronkorken. Schon drei Mal haben die Männer Sprenggranaten aus dem Wasser gezogen. Sie betonen, dass sie nicht gezielt danach suchen. Trotzdem spricht das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) eine explizite Warnung aus. Noch deutlicher wird der erfahrene Sprengexperte Andreas Heil: "Kampfmittel sind gebaut, um zu töten - und das tun sie bis heute." Viele Brunnen, Teiche und Flüsse seien bis heute nicht untersucht worden.

Granaten können detonieren: Magnetangeln kann Lebensgefahr bedeuten