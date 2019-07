Wasserleiche aus Main bei Würzburg geborgen: Am Sonntagnachmittag wurde im Main, ungefähr auf Höhe der Brücke der deutschen Einheit in Würzburg, eine Wasserleiche festgestellt. Die Leiche konnte zwischenzeitlich geborgen werden. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Wasserleiche im Main: Identität des Toten ist noch unklar

Gegen 17.50 Uhr alarmierte ein Zeuge, der auf der Brücke der deutschen Einheit unterwegs war, über Notruf die Polizei. Er hatte einen leblosen Körper im Main treibend festgestellt. Eine Streife der Würzburger Polizei war rasch vor Ort. Kurze Zeit später konnte der männliche Leichnam geborgen werden. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern an und werden von der Kripo Würzburg geführt, teilten die Beamten am Abend mit.

Polizei: Keine Hinweise auf Verbrechen oder Unfall - Vermisstenfälle werden überprüft

Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Auch gebe es aktuell keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Unglücksfall oder einen Unfall ( etwa im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Kiliani-Volksfest in Würzburg) handeln könnte. Vielmehr steht die Überprüfung offener Vermisstenfälle an erster Stelle.

Zahlreiche Schaulustige beobachten Rettungsaktion auf dem Main

Aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit des Einsatzes fanden sich zahlreiche Schaulustige - insbesondere Besucher des direkt daneben liegenden Kiliani-Festplatzes - vor Ort ein. Während der Dauer der Bergungsarbeiten war der Main für die Schifffahrt gesperrt.

Es ist bereits der zweite Leichenfund an diesem Sonntag (14. Juli 2019) in Franken. In einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz hatte ein Pilzsammler am Morgen ebenfalls eine männliche Leiche entdeckt. In diesem Fall geht die Polizei allerdings von einem Tötungsdelikt aus.