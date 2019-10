Vermisste Würzburgerin wohlbehalten in Bäckerei gefunden

Die vermisste 66-Jährige Seniorin, die am Donnerstagabend die Wohnung einer Bekannten verlassen hatte und seitdem spurlos verschwunden war, wurde am Samstagmorgen in einer Bäckerei wohlbehalten angetroffen.

Ursprüngliche Vermisstenmeldung:

66-Jährige aus Unterfranken vermisst: Seit Donnerstagabend (3. Oktober 2019) wird eine 66-jährige Seniorin aus Würzburg vermisst. Informationen der Polizei zufolge verließ die Seniorin gegen 23 Uhr die Wohnung eines Bekannten in der Pfauengasse. Seitdem fehlt jegliche Spur von ihr.

Die 66-Jährige könnte sich laut Polizeiangaben in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

schlank

schulterlange, glatte, grau-melierte Haare

trägt eine Brille

trägt möglicherweise einen Mantel und einen Schal

Hinweise werden durch die Ermittler unter 0931/4572230 entgegen genommen.

