Streit auf Weinfest in Würzburg: Auf dem Weinfest in Grombühl (Würzburg) attackierte am Freitag (30. August 2019) ein 28-jähriger Mann gegen 23.30 Uhr zwei andere Gäste. Dem einen Gast schlug er ins Gesicht und trat diesen gegen den Oberkörper. Einem anderen Gast warf er ein Weinglas gegen den Kopf. Beide Gäste erlitten leichte Verletzungen.

Täter flieht vor der Polizei

Nach der Tat versuchte der 28-Jährige zu fliehen. Allerdings konnte eine Polizeistreife den Mann aufgrund der guten Beschreibung bereits in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Danach wurde er wieder frei gelassen. Warum es zum Streit kam konnte in der Tatnacht nicht geklärt werden und muss noch ermittelt werden.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

