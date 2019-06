Ein Körperverletzungsdelikt ereignete sich laut Polizei Würzburg-Stadt sich am Freitagabend, 21. Juni 2019, am Oberen Burgweg, im Bereich der Festung Marienberg, bei der dortigen Grünanlage. Ein 16-Jähriger geriet hier am Ende eines Treppenaufgangs mit einer unbekannten männlichen Person in Streit.

Nach Schlägen ins Gesicht die Treppe hinabgestürzt

Im weiteren Verlauf erhielt der 16-Jährige mehrere Schläge ins Gesicht und stürzte mehrere Treppenstufen hinab. Hierbei erlitt er Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort erfolgte nicht.

Der Schläger konnte unerkannt entkommen. Er soll 175 cm groß gewesen sein und mit Vornamen eventuell Elias heißen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, zu melden.

