Würzburg: Sanitäter angegriffen - Mann will in Rettungswagen einsteigen und ihn wegfahren

Gegen 18:30 Uhr am Samstagabend wurde der Rettungsdienst laut Polizei zu einem gemeldeten Notfall auf einen Feldweg am Rande von Versbach gerufen. Ein 16-Jähriger war kurz zuvor kollabiert. Während der Patient im Rettungswagen von den Sanitätern versorgt wurde, näherte sich von hinten ein 28-Jähriger mit seinem Pkw. Als dieser nicht an dem Rettungswagen vorbeifahren konnte, stieg er aus und ging aggressiv gegen die Rettungsdienstmitarbeiter vor.

Er beleidigte diese und drohte, den Notarzt aus dem Rettungswagen zu ziehen, sollte nicht der Weg freigemacht werden. Als die Sanitäter nicht auf die Forderungen des Mannes reagierten, versuchte der 28-Jährige vergeblich in den Rettungswagen zu gelangen, um diesen selbst beiseite zu fahren.

Polizei muss Situation auflösen

Als zudem noch die umstehenden Bekannten des 16-jährigen Patienten ungeduldig wurden und an den Rettungswagen zu klopfen begannen, riefen die verängstigten Rettungsdienstler die Polizei. Die eintreffenden Streifen konnten die Situation vor Ort schnell beruhigen und sicherstellen, dass die Sanitäter zusammen mit dem Notarzt den Jugendlichen unbehelligt in ein Krankenhaus fahren konnten.

Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen aus Würzburg ein.

Gewalt gegen Rettungskräfte wird in Deutschland traurigerweise immer mehr zum Alttag: Die Feuerwehr-Gewerkschaft forderte bereits einen Polizeischutz für die Einsätze.