Das ging ziemlich schnell: Nachdem sich zwei 18-Jährige am Donnerstagmittag (10. Januar 2020) gegen 12.30 Uhr in der Würzburger Innenstadt heftig gestritten haben, kam es zu einer handfesten Schlägerei. Begonnen hatte die Auseinandersetzung in der Ursulinengasse, geendet hat sie mit Kopfverletzungen in der Neubaustraße.

Offensichtlich gerieten zwei Männer nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung so arg aneinander, berichtet die Polizei, dass einer der beiden unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf seines Kontrahenten einschlug. Dieser wehrte sich daraufhin mit Faustschlägen in das Gesicht des Angreifers.