Zwei couragierten und aufmerksamen Beamten des Unterstützungskommandos Würzburg ist es zu verdanken, dass insgesamt fünf Tatverdächtige am vergangenen Montag (27. Januar 2020) nach einem Raubdelikt festgenommen werden konnten. Das teilen Polizei Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Aufgrund ihres ermittlungstaktischen Spürsinns und dem souveränen Vorgehen gelang es den Beiden, eine Flucht zu verhindern. Die fünf Verdächtigen sitzen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach fünf bewaffneten Raubüberfällen in Mittelfranken hat die Polizei am Dienstag sechs Tatverdächtige festgenommen. Dazu zählt eine 20-jährige Frau.

Würzburg: Beamte in Freizeit beobachten flüchtende Männer und nehmen Verfolgung auf

Gegen 15.30 Uhr waren die Polizisten in ihrer Freizeit mit ihrem Auto auf der Ständerbühlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen drei Männer auffielen, die stadtauswärts rannten. Kurz darauf stellten sie einen verunfallten Wagen fest, der gegen eine Lichtzeichenanlage geprallt war.

Ohne zu zögern wendeten die Polizisten ihr Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. Dabei beobachteten sie, wie die drei Unbekannten in ein Auto stiegen, das mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Während der Beifahrer sofort den Notruf wählte, ließ der Fahrer den flüchtigen Wagen nicht aus den Augen. Zusammen mit den hinzugerufenen Streifen der Würzburger Polizei stoppten sie das Fluchtfahrzeug und nahmen alle fünf Insassen im Alter von 18 bis 26 Jahren vorläufig fest.

Bei Raub hohe Summe erbeutet

Wie sich herausstellte, hatte sich ein Teil der Festgenommenen am Montagnachmittag mit einem 45-Jährigen in einem Hotel getroffen. Im Anschluss kam es nach jetzigem Kenntnisstand zu einem Raub, bei dem die Männer eine hohe Bargeldsumme erbeuteten. Der 45-Jährige hat daraufhin die Polizei verständigt, die in diesem Fall bereits vor seinem Anruf zur Stelle war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die fünf Tatverdächtigen am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen das Quintett unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Beamte brachten die Männer anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.