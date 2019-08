Vermisstenfahndung aus Franken

Cora L. aus Franken vermisst: Eine 18-Jährige wird seit Donnerstagmittag (22. August 2019) vermisst. Sie lebt in einer Einrichtung in der Würzburger Innenstadt. Die Polizei Unterfranken bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahndung in Würzburg: Wer hat Cora Leutbecher (18) gesehen?

Gegen 11.30 Uhr meldete sich die Würzburger Einrichtung bei der Polizei und meldete die 18-jährige Cora Leutbecher als vermisst. Die junge Frau dürfte sich derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die 18-Jährige im Raum Würzburg aufhält. Auffallend könnten an ihr blutende Wunden an den Unterarmen sein.

Würzburg: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

circa 153 Zentimeter groß,

schlanke Figur,

blonde Haare,

bekleidet mit dunkler Jeans, schwarzem Top und weißen Schuhen.

Wer die Vermisste gesehen hat, Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0931 457-2230 zu melden.

