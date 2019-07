Würzburg: Polizei geleitet schwangere Frau mit Blaulicht und Martinshorn vom Stau heraus ins Krankenhaus

Wie die Polizei Unterfranken via Facebook mitteilt, hatten sie am Sonntag (21. Juli 2019) einen Einsatz mit einem glücklichen Ende: Ein sichtlich aufgeregter Mann sprach eine ebenfalls im Stau stehende Streife der Inspektion Würzburg-Land an und bat sie um Hilfe für seine hochschwangere Frau. Da bereits die Wehen eingesetzt hatten, hatte sich das Paar entschlossen, ins Krankenhaus zu fahren.

Stau am Europastern bei Würzburg: Polizei geleitet gebärende Frau mit Blaulicht rechtzeitig ins Krankenhaus

Doch plötzlich ging am Europastern nichts mehr vorwärts. Die Polizisten zögerten nicht lange und lotsten die Hochschwangere mit Blaulicht und Martinshorn glücklicherweise noch rechtzeitig ins Krankenhaus.