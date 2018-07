Unterfranken: Mutter hört Stimmen im Babyphon - fremder Mann steht im Kinderzimmer

Horrorvorstellung für alle Eltern: Am Dienstagabend, gegen 22:10 Uhr, hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Schönbrunnenstraße in Gütersleben über das Babyphon ihres Kindes eine Männerstimme. Im Zimmer ihres Sprösslings stand sie laut Polizeibericht schließlich einem Unbekannten gegenüber, der daraufhin umgehend aus dem Haus flüchtete.



Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land zur Einsatzörtlichkeit. Trotz einer groß angelegten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Unbekannte nicht mehr aufgegriffen werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

• 180 cm groß

• kräftige Statur

• bekleidet mit rotem T-Shirt und grauer, knielanger Hose



Auf welchem Weg und insbesondere warum der Unbekannte das Haus betreten hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land. Nach derzeitigen Stand erbeutete der Täter nichts, auch ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Familie selbst kam mit dem Schrecken davon.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land, Tel. 0931/4571630, in Verbindung zu setzen.