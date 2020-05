Würzburg: Mann verfolgt 16-Jährige in Aufzug und zeigt ihr sein Geschlechtsteil

Am Montagnachmittag (25. Mai 2020) hat ein Exhibitionist sein Unwesen in Würzburg getrieben. Wie die Polizei berichtet, bemerkten zwei 16-jährige Mädchen gegen 14.15 Uhr eine männliche Person am Place de Caen auf.

Dieser folgte anschließend einem der Mädchen augenscheinlich in ein Anwesen in der Bonner Straße. Dort traf das Mädchen nach kurzer Zeit erneut auf den Unbekannten, da sich dieser mit ihr in den Aufzug begab. Dort bemerkte das Mädchen, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und sein Geschlechtsteil sichtbar zeigte.

Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Danach verließ der Mann den Aufzug und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Beamten suchen weiterhin nach dem Exhibitionisten und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei beschreibt den Mann folgendermaßen:

männlich, schlanke Figur, ca. 180 cm groß und ca. 45 Jahre alt

Helle Hautfarbe mit dunklen gelockten Haaren

Bekleidet mit einer dunklen Stoffjacke und einer Jeans

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.