Polizeiermittlung

Am helllichten Tag: Mann onaniert in Grünanlage vor zwei Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Zwei 15-jährige Mädchen sind in einer Grünanlage in Würzburg auf einen Mann gestoßen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Polizei bittet in dem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung.