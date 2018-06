Würzburg: Mann (32) greift Bekannten mehrmals mit Messer an

Vor einer Haustür in Würzburg kam es zu der handfesten Auseinandersetzung, bei der ein Tatverdächtiger seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll. Dem aktuellen Ermittlungsstand kam der Beschuldigte kurz nach 1 Uhr zur Wohnung seines Bekannten in der Würzburger Innenstadt - dort soll er ihn mit einem Messer verletzt haben. Einen weiteren Messerangriff habe der Geschädigte abwehren können. Es folgte offenbar ein Handgemenge, wobei beide Beteiligte diverse Blessuren davontrugen.Nach Eingang des Notrufes war die Würzburger Polizei schnell vor Ort. Die Beamten nahmen den Angreifer vorläufig fest und stellten das mutmaßliche Tatmesser sicher. Anschließend begleiteten sie den Beschuldigten in ein Krankenhaus, wo er wegen einer Handverletzung die Nacht verbringen musste. Da bei dem Festgenommenen ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Geschädigte kam ebenfalls mit leichteren Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus.Aufgrund des Messerangriffs hat die Würzburger Kripo unter anderem Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt, die die Vorführung des Beschuldigten beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts anordnete. Dieser erließ am Freitagmittag Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Nach der Eröffnung des Haftbefehls brachten Beamte den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.