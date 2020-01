Update: 15.1.2020, 15.03 Uhr

Nun ist es traurige Gewissheit. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der am 7. Januar im Main bei Erlabrunn geborgenen Leiche zweifelsfrei um einen 30-jährigen Würzburger. Weiterhin gebe es keine Hinweise auf eine Straftat.

Laut Obduktionsbericht muss davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass der Mann ertrunken ist. Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden hätte die Untersuchung nicht ergeben.

Nachdem der Mann am frühen Morgen des 8. Dezember noch mit seiner Frau telefoniert hatte, jedoch nicht zu Hause ankam, startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion im Bereich des Mains. Dort hatte man den Geldbeutel des Vermissten gefunden.

Am 7. Januar hatte ein Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes den Toten einige hundert Meter vor der Schleuse Erlabrunn entdeckt.