Würzburg: Lauter Knall weckt Anwohner - Pärchen schoss wild um sich

In der Nacht zum Sonntag gegen 01.50 Uhr wurde von der Nordtangente in Würzburg-Grombühl ein lauter Knall gemeldet, der die Nachbarschaft weckte.Die gerufenen Beamten konnten an besagtem Ort ein Pärchen, er 28 Jahre alt und sie 26 Jahre alt, antreffen. Die beiden wurden einer Personenkontrolle unterzogen, bei der eine so genannte PTB Waffe aufgefunden wurde - eine Schreckschusspistole, für die ein Kleiner Waffenschein benötigt wird. Diesen konnten sie den Beamten jedoch nicht aushändigen.Die Waffe wurde sichergestellt und das Paar erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.