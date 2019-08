Junge wirft Couch aus dem Fenster

Vierjähriger Junge von Holzsplitter getroffen

Polizei ermittelt in Franken

16-Jähriger wirft Couch aus dem Fenster und verletzt Kind:

Würzburg: Holzsplitter fliegt Richtung Kinderauge

Im unterfränkischen Würzburg wurde am Mittwoch (7. August 2019) ein vierjähriger Junge verletzt. In den Mittagsstunden schmiss ein 16-Jähriger in der Rottendorfer Straße eine Couch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Die Couch verfehlte mehrere auf der Straße spielende Kinder nur knapp.

Jedoch splitterten Holzteile an das Auge eines vierjährigen Jungen. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen in diesem sensiblen Bereich. Informationen der örtlichen Polizei wird nun gegen den 16-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden, weswegen ihm auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angelastet wird.

