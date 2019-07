Josef H. aus Unterfranken wurde am Sonntag, 28. Juli 2019, vermisst gemeldet

Er ist auf Medikament angewiesen

Der 77-Jährige ist am Donnerstag von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause gekommen

77-Jähriger in Unterfranken vermisst: Die Würzburger Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten Senior, der aufgrund einer Operation auf Medikamente angewiesen ist. Der 77 Jahre alte Mann wurde letztmalig am Donnerstag gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe.

Josef H. in Würzburg verschwunden: Die Polizei fahndet

Seit Donnerstagvormittag ist der 77-Jährige Josef Hochrein aus dem Würzburger Stadtteil Frauenland nicht mehr nach Hause gekommen, nachdem er zu einem Spaziergang aufgebrochen war. Die Angehörigen des Mannes haben den Senior am Sonntagnachmittag bei der Polizei vermisst gemeldet.

Seitdem sucht die Würzburger Polizei intensiv nach dem Mann, der auf Medikamente angewiesen ist. Die Überprüfung mehrere Anlaufadressen verlief ohne Ergebnis, so dass sich die Sachbearbeiterin nun entschieden hat, mit einer Öffentlichkeitsfahndung auch die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten.

Josef Hochrein wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß

kurze, graue Haare

Normale Figur

Bekleidet mit einer grünen Hose und gelbem T-Shirt, sowie braunen Sandalen

Er trägt möglicherweise eine bunte Umhängetasche bei sich

Vermisster möglicherweise mit Auto unterwegs

Der Vermisste ist gut zu Fuß und war gerne am Main spazieren. Die Wasserschutzpolizei ist mit Booten im Einsatz und an Land erhalten die Einsatzkräfte Unterstützung durch die Spürnasen von Personensuchhunden. Es wäre möglich, dass Herr mit seinem Opel Astra in der Farbe weiß und dem amtlichen Kennzeichen WÜ-SH 1310 unterwegs ist

Wer eine Person gesehen hat, die auf die Beschreibung des Vermissten passt oder wer Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Herrn Hochrein machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931 457-2230 oder über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

In Franken, Bayern und ganz Deutschland sucht die Polizei immer wieder nach vermissten Menschen: Hier finden Sie Vermisstenfälle im Überblick.