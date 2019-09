In der Würzburger Justizvollzugsanstalt hat ein Justizvollzugsbeamter am Montag (23.09.2019) einen inhaftierter Mann leblos in seiner Einzelzelle gefunden. Der 64-Jährige ist laut Polizeibericht wohl gestürzt und kam nach seinem Auffinden in ein Krankenhaus. Dort ist der Mann schließlich gestorben.

Wie die Polizei berichtet, ist die Todesursache noch unklar. Nachdem der Beamte den Mann leblos in seiner Haftzelle gefunden hatte, setzte er unverzüglich einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leistete der Justizvollzugsbeamte Erste Hilfe.

Der leblose 64-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er starb. Die Kriminalpolizei Würzburg führt derzeit die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Hinweise, die auf eine Straftat oder Fremdeinwirken hindeuten würden, gibt es nicht.