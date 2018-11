Würzburg vor 19 Minuten

Schusswaffeneinsatz

Großeinsatz in Würzburg: Polizei schießt auf Messer-Angreifer - wichtige Zeugen gesucht

Am Parkplatz des Würzburger Kulturspeichers ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Randalierer mit einem Messer griff einen Polizisten an, der schoss mit seiner Dienstwaffe auf den Mann. Der Mann und ein Polizist landen verletzt im Krankenhaus.