Würzburg/Grombühl: Schlägerei an Supermarkt-Kasse - nur, weil er ihn rempelte? Zeugen gesucht

In Würzburg/Grombühl kam es am Samstag (9. November 2019) gegen 13.20 Uhr im Kassenbereich eines türkischen Supermarktes zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei Personen. Der Laden befindet sich in der Nürnberger Straße auf Höhe der Inneren Aumühlstraße, die Kriminalpolizei Würzburg hofft auf Zeugenhinweise der Bevölkerung.

41-Jähriger rempelt versehentlich einen Kunden an - die Situation eskaliert

Zum Tatzeitpunkt befand sich ein 41-jähriger Familienvater mit seinen Kindern in einem türkischen Supermarkt in der Nürnberger Straße. Im Kassenbereich rempelte der Mann scheinbar aus Versehen einen weiteren Kunden an.

Die Situation eskalierte - nach Angaben der Würzburger Kriminalpolizei soll der angerempelte Mann den Familienvater mit mehreren Schlägen attackiert haben. Währenddessen wurde der Geschädigte von einer weiteren unbekannten Person von hinten festgehalten. Auch die Begleiterin des Haupttäters soll sich an der Tat beteiligt haben.

Nach dem Angriff entfernten sich die Unbekannten aus dem Laden und der 41-Jährige begab sich laut Polizei selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus.