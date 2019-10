In den frühen Sonntagmorgenstunden haben sich bis zu sieben Menschen in Würzburg teils gewaltsam um ein Taxi gestritten. In der Folge wurde ein Mann schwer verletzt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat gegen 3.35 Uhr vor einer Diskothek in der Mainaustraße.

Offenbar wollten alle Beteiligten gleichzeitig ein Taxi besteigen. Dabei stießen drei Männer einen anderen Mann zu Boden und traten auf seinen Kopf ein - der 51-Jährige wurde kurz bewusstlos. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.

Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. "Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach erfolgter Sachbearbeitung und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen", wie die Polizei mitteilt. Die Polizei ist jetzt noch auf der Suche nach Zeugen.

Am Samstagmorgen ist in der Würzburger Innenstadt ein führerloser Bus ungebremst in ein Geschäft gekracht.red/dpa