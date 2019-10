Im Zug nach Würzburg: Rucksack in der Gepäckablage liegen gelassen

Die 43-Jährige reiste am Sonntag (20. Oktober 2019) in einem ICE von Dortmund nach Würzburg. Als sie dort ausstieg, ließ sie den Rucksack in der Gepäckablage liegen. Die Bundespolizei informierte daraufhin die Zugbegleiterin, die den Rucksack fand.

Noch am Abend bekam die Geschäftsfrau ihr Gepäck zurück.

Ein kurioser Fall aus dem Sommer: Der ehrliche Finder mehrerer Lottozettel könnte für den unbekannten Spieler zum Glücksbringer werden - die angekreuzten Zahlen haben gewonnen.