In Würzburg ist am Freitagnachmittag (6. März 2020) eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer ersten Mitteilung berichtet, wurde die Bombe bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Feuerwehrschule gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst ist derzeit auf dem Weg. Einige Einsatzkräfte der Polizei sind ebenfalls vor Ort. Die genaue Lage ist noch unklar.

"Da die Gefahr, die von der Fliegerbombe ausgeht, gegenwärtig nicht eingeschätzt werden kann", bittet die Polizei den Bereich um die Feuerwehrschule zu meiden. Ein Sprecher der Polizei erklärt auf Nachfrage von inFranken.de, dass der über eine mögliche Evakuierung erst entschieden werden kann, wenn der Kampfmittelräumdienst die Fliegerbombe begutachtet hat.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald der Redaktion neue gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.