Würzburg: Feuer in Mehrfamilienhaus - Schaulustige erschweren Arbeit der Feuerwehr

Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, bei der zwei Bewohnerinnen des Anwesens einen Schock erlitten. Einsatzkräfte der freiwilligen und der Berufsfeuerwehr löschten die Flammen zügig ab, das Haus wurde zwischenzeitlich sicherheitshalber geräumt. Um 21.15 Uhr durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gegen 19.00 Uhr war der Einsatzzentrale ein Brand in der Steinachstraße in einem Wohnhaus gemeldet worden. Die Maßnahmen der zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren durch vor dem Haus stehende Schaulustige sowie in der Straße herrschenden engen Parkverhältnisse erschwert worden. Zwei geparkte Fahrzeuge mussten umgesetzt werden, um mit den Löschfahrzeugen besser arbeiten zu können.

Wohnungen mussten geräumt werden

Insgesamt mussten mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses aufgrund der starken Rauchentwicklung sicherheitshalber geräumt werden. Nach Stand der aktuellen Erkenntnisse war aus bislang unbekannter Ursache im Schlafzimmer einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Schaden ist momentan noch nicht bezifferbar. Die Inhaberin der Brandwohnung und eine ältere Dame, die ebenfalls in dem Gebäude wohnhaft ist, erlitten einen Schock. Die Seniorin kam zur Behandlung in eine Würzburger Klinik.

Im Anschluss an die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Würzburger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.