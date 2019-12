Würzburg vor 1 Stunde

Geldbeutel am Ufer

Familienvater verschwindet nach Diskobesuch - große Vermissten-Suche am Main

Seit Sonntagmittag läuft am Main in Würzburg eine große Vermissten-Suche nach einem Familienvater. Nach einem Diskobesuch war der Mann spurlos verschwunden, am Flussufer wurde dann sein Geldbeutel gefunden.