Update vom 12.12.2019: Suche nach vermisstem Familienvater geht weiter - Taucher im Einsatz

Da der seit Sonntag vermisste Florian Lang weiterhin spurlos verschwunden ist, hat die Polizei Unterfranken die Suche am Donnerstag (12. Dezember 2019) noch einmal intensiviert. Wie Enrico Bell vom unterfränkischen Polizeipräsidium der Agentur News5 mitteilt, seien Taucher der Nürnberger Bereitschaftspolizei im Einsatz. Sie suchen den Main rund um den Fundort des Geldbeutels des Vermissten ab.

"Grundsätzlich hoffen wir immer noch, dass wir den Vermissten lebend finden", wird Bell zitiert. Bisherige Ermittlungen seien ins Leere gelaufen. Personensuchhunde hätten Spuren in der Stadt entdeckt, was zu einer Suche im Würzburger Stadtgebiet geführt habe. Hubschrauber hätten auch die Weinberge abgesucht.

Die Taucher könnten Spuren des vermissten Familienvaters im Wasser finden, durch die sich neue Ermittlungsansätze ergeben. Unabhängig davon hoffe die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom 09.12.2019: 30-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Sonntagmorgen (8. Dezember 2019) wird der 30-jährige Florian Lang vermisst, wie die Polizei am Montagmittag mitteilte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Situation befinde.

Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ergebnislos blieben, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Laut Polizei telefonierte der 30-Jährige zuletzt gegen 5:30 Uhr mit seiner Ehefrau und sagte ihr, dass es sich jetzt von der Diskothek "Das Boot" auf den Heimweg machen werde. Dort kam er jedoch bislang nicht an. Einige Stunden später konnte dann zwischen der Alten Mainbrücke und dem Alten Kranen der Geldbeutel von Florian Lang mit dem kompletten Inhalt aufgefunden werden.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit einem Boot der Wasserschutzpolizei, einem Diensthundeführer und mit Unterstützung durch die Wasserrettung und der Rettungshundestaffel führten bislang nicht zum Auffinden des Würzburgers.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 170 cm groß, circa 72 kg schwer

schlank

kurze schwarze Haare

dunkler Vollbart

bekleidet ist er mit einem roten Pullover, dunkler Stoffhose, Turnschuhen, dunkel-/olivgrüner Winterjacke

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Erstmeldung vom 08.12.2019: Familienvater verschwindet nach Diskobesuch - große Vermissten-Suche am Main

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte in Würzburg am Sonntag nach einem vermissten Familienvater gesucht. Der Mann hatte eine Diskothek besucht und war dann verschwunden, teilt das Rote Kreuz inFranken.de mit.

In der Nähe vom Alten Kranen zwischen Alter Mainbrücke und Friedensbrücke wurde dann seine Geldbörse gefunden. Gegenüber der Agentur News5 gaben die Rettungskräfte an, der 30-Jährige habe noch mit seiner Frau telefoniert - sei aber nicht zu Hause angekommen.

Suche in Würzburg bisher erfolglos: Familienvater noch vermisst

Die Wasserwacht und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten den Main mit Booten ab, auch Taucher waren im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber kreiste am Himmel, mehrere Hunde schnüffelten den Uferbereich ab. Die Tiere hatten laut Angaben von News5 nach kurzer Zeit die Witterung des Vermissten aufgenommen und führten die Einsatzkräfte in die Würzburger Innenstadt. Am Domplatz verlor sich jedoch die Spur des 30-Jährigen. Möglicherweise hatte der Mann den Platz noch vor seinem Weggang am Vorabend besucht.

Die Polizei Unterfranken wollte sich auf inFranken.de-Anfrage nicht weiter zu dem Fall äußern.

