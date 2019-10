Würzburg: Exhibitionist zeigt sich Frauen - Opfer gesucht

Am vergangenen Sonntag (29. September) gegen 01.00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein unbekannter Mann in der Virchowstraße hinter einer jungen Frau herlief. Wie die Polizei mitteilte, blickte sich die Frau immer wieder nach hinten um und machte einen verstörten Eindruck, so dass sich eine Zeugin zu der jungen Frau begab und fragte, ob sie ihr helfen könnte.

Die beiden Frauen erkannten, dass der Unbekannte seine Hose offen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frauen gingen zusammen weiter und der Exhibitionist entkam unerkannt. Der Name der jungen Frau ist unbekannt. Sie soll sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230 melden. Der Exhibitionist soll 180 cm groß, schlank und ca. 35 Jahre alt gewesen sein. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke mit Reißverschluss und eine schwarze Jeanshose.