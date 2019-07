Am Mittwochnachmittag (10.07) hat ein noch unbekannter Exhibitionist eine 16-jährige Austauschschülerin am Heiner-Dikreiter-Weg in Würzburg überrascht. Die Jugendliche saß gegen 14.25 Uhr auf einer Parkbank, als sich ein bislang unbekannter Mann neben sie setzte und sie in ein Gespräch auf Englisch verwickelte.

Kurze Zeit später fing er an, Onanierbewegungen durchzuführen. Die Frau flüchtete und kam erst am nächsten Tag zur Anzeigenerstattung auf die Polizeidienststelle, sodass keine sofortigen Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Dies teilte die Polizeiinspektion Würzburg am Freitag mit.

Exhibitionist in Würzburg unterwegs: Beschreibung des Tatverdächtigen

Männlich, circa 30-35 Jahre alt, Schwarzafrikaner

Kräftige Figur, circa 170-175 cm groß, sprach Englisch

Bekleidet mit einem roten/rosafarbenen T-shirt und einer kurzen grauen Hose

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun nach Zeugen, die den unbekannten Mann bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

