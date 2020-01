Würzburg: Diskobesuch endet blutig - Kopftreter prügelt 20-Jährigen ins Krankenhaus

Eine zunächst verbale Streitigkeit in einer Bar an der Juliuspromenade in Würzburg zwischen einem Unbekannten und einem 20-Jährigen endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung, an deren Ende zwei verletzte Personen zu beklagen waren. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Der Unbekannte versetzte seinem 20-jährigen Kontrahenten zunächst einen Faustschlag ins Gesicht, so dass dieser zusammen mit einem zu Hilfe eilenden 32-jährigen Zeugen eine Treppe hinunterstürzte. Anschließend trat der Unbekannte noch mehrfach auf den 20-jährigen ein. Hierbei soll er auch Richtung Kopf getreten haben.

Ein ebenfalls unbekannter Begleiter des Schlägers griff nun ein und bedrohte und beleidigte den 32-jährigen Zeugen. Dieser erlitt durch den Sturz diverse Verletzungen, konnte sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der 20-Jährige erlitt unter anderem eine Schädelprellung. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Offizielle Täterbeschreibung der Polizei:

Schläger: 180 cm groß, schlank, trug schwarze Jacke und Jeans, keine Altersangabe

180 cm groß, schlank, trug schwarze Jacke und Jeans, keine Beleidiger/Bedroher: 180 cm groß, athletisch, schlank, trug rote Jacke und schwarze Stoffmütze mit Krempe, keine Altersangabe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter derentgegen.

