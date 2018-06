Würzburg: Clubfans randalieren bei "Umsonst & draußen"-Festival

Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, haben rund 50 Fans des 1. FC Nürnberg am Freitag beim "Umsonst & Draußen"-Festival randaliert. Laut Angaben des Polizeipräsidiums stürmte di Gruppe teilweise maskiert das Gelände und lief grölend über den Festivalplatz.Grund für die Randale auf den Mainwiesen war wohl der Auftritt einer Band, die der Fanszene von Eintracht Frankfurt nahesteht. Die Clubfans, die sich auf dem Festivalgelände zu einem größeren Treffen zusammengefunden hatten, vermummten sich teilweise und begannen zu randalieren. Nachdem die "Fans" in geschlossener Gruppe lautstark über das gesamte Veranstaltungsgelände gelaufen waren, verließen sie es gleich wieder und liefen in kleineren Gruppen durch die Zellerau.Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte von 25 Personen die Identität feststellen. Über Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.