Hund springt aus Fenster - Rettungsaktion für Jungen in Würzburg: Am Dienstag, 11.06.2019, befand sich gegen 13:15 Uhr sich ein Zwölfjähriger alleine mit seinem Rottweiler in der elterlichen Dachgeschosswohnung in der Maillingerstraße im Würzburger Stadtteil Zellerau, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Junge will Staub saugen, Hund reagiert panisch und springt auf Dach

Der Junge unterstützte seine Eltern im Haushalt und nahm den Staubsauger zur Hand. Er rechnete nicht damit, dass sein Hund panisch reagiert und aus dem geöffneten Fenster der Dachgaube auf das Dach springt.

Daraufhin kletterte der Zwölfjährige hinterher, um den Rottweiler vor dem Absturz aus der dritten Etage zu retten. Er blieb mit dem Hund am Schneefang des Spitzdaches sitzen. Ein Anwohner verständigte umgehend die Rettungsleitstelle der Feuerwehr, die mitsamt der Höhenrettung, einem Notarzt sowie dem Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit ausrückte.

Höhenretter steigen auf das Dach

Die Berufsfeuerwehr baute umgehend ein Sprungkissen auf, während die Höhenretter auf das Dach stiegen. Nachdem der Junge selbstständig wieder in die Dachwohnung zurückkehrte, sollte der total verängstigte Hund mittels Drehleiter und Rettungskorb vom Dach geholt werden.

Eine junge, hundeerfahrene Polizeibeamtin in Ausbildung, die derzeit ihr dreimonatiges Berufspraktikum bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt absolviert, fuhr mit der Drehleiter unerschrocken zusammen mit einem Feuerwehrmann zu dem Hund hoch.

Beamtin in Ausbildung sorgt für Happy End

Sie konnte dem Hund auf dem Dach eine Hundeleine anlegen, so dass weitere Einsatzkräfte den Rottweiler durch das Fenster in die Wohnung ziehen konnten. Die Mutter konnte schließlich ihren Sohn im Rettungswagen glücklicherweise unverletzt in die Arme schließen.

