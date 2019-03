Würzburg/Bayern: Prozessauftakt: Mann schoss Nachbarn (55) auf Feuerwehrfest nieder

Auf dem Feuerwehrfest in Giebelstadt bei Würzburg schoss ein 71 Jähriger letztes Jahr im Juni seinem Nachbarn in den Rücken. Dieser kam schwer verletzt ins Krankenhaus und konnte in einer Not-OP gerettet werden. Der Schütze wurde festgenommen und in Untersuchungshaft untergebracht. Der Staatsanwalt entschied sich für die Anklage auf versuchten Mord.

Prozessauftakt in Würzburg

Rund 9 Monate nach seiner Tat begann nun heute der Prozess im Landgericht Würzburg. Dabei werden sich die zwei, schon länger im Streit befindenden, Nachbarn erstmals wieder gegenüber stehen.

Weitere Anklagen könnten die Folge sein

Doch für den 71-jährigen Giebelstädter wird das wohl nicht die einzige Verhandlung bleiben. Neben dem versuchten Mord an seinem Nachbarn soll er während seiner U-Haft mehrere Menschen verletzt haben, indem er ein Feuer in seiner Zelle legte.

