Würzburg/Bayern: Polizei ermittelt: Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Am Montagabend (01.04.2019) sind zwei Personengruppen am Bahnhofplatz aneinandergeraten. Das vermeldet die Polizei. Eine 18-Jährige wurde danach in eine Klinik eingeliefert. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt gegen Unbekannt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwei vierköpfige Gruppen gerieten in Würzburg aneinander

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren gegen 20.30 Uhr wohl zwei vierköpfige Personengruppen aus unklaren Gründen zunächst verbal in Streit geraten. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen laut Zeugenaussagen auch eine Glasflasche im Spiel gewesen sein könnte.

Letztlich flüchteten vier Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Berlinerring. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Geflüchteten, an der auch die Bundespolizei beteiligt war, verlief ergebnislos.

Polizei: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zumindest bei den vor Ort noch angetroffenen, leicht verletzten, Beteiligten war auch einiges an Alkohol im Spiel.

Die vorliegenden Personenbeschreibungen sind sehr vage. Auffällig könnte sein, dass ein Verdächtiger ein schwarzes Puma T-Shirt, ein zweiter eine dunkle Jeans und eine olivgrüne Jacke getragen haben soll.

Wer Zeuge der Auseinandersetzung wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 457 2230 bei der Polizei zu melden.

