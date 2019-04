19-Jähriger mit lebensgefährlicher Aktion - junger Mann fährt auf Güterzug mit: Ein junger Mann hat sich am Donnerstag (11. April 2019) in Unterfranken in Lebensgefahr gebracht. Der 19-Jährige, der aus Bad Kissingen stammt, stieg am Bahnhof Gemünden auf den Güterzug auf und fuhr eine längere Strecke darauf mit - bis in den Würzburger Hauptbahnhof. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, sprang der junge Mann ab und rannte über das Gleisbett, bis in den Würzburger Stadtteil Grombühl. Dies berichtet die Bundespolizei. Zuvor hatte ein Autofahrer den jungen Mann zwischen mehreren Waggons bemerkt und den Notruf gewählt.

Würzburg: 19-Jähriger ahmte Video nach

In Grombühl konnten ihn Einsatzkräfte der Polizei stellen: In einer Befragung gab der 19-Jährige an, über das Internet ein entsprechendes Video gesehen zu haben,, was ihn zur Nachahmung anregte. Laut Informationen der Polizei, sei ihm die Lebensgefahr der Situation nicht bewusst gewesen. Laut Google Maps umfasst die Strecke Gemünden-Würzburg mit dem Zug fast eine halbe Stunde Dauer.

Die Beamten ermitteln nun gegen ihn.

