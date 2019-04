Sowohl am Donnerstag als auch am Samstag sind in Würzburg-Grombühl junge Mädchen begrapscht worden. Dies meldet die Polizei Würzburg-Stadt.

Vor dem eigenen Haus und auf der Straße: Zwei Fälle von sexueller Belästigung in Würzburg

Am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, stand eine 18-jährige Geschädigte vor ihrem Anwesen in der Grombühlstraße und wollte die Haustüre aufschließen. Hierbei trat der unbekannte Täter unvermittelt von hinten an sie heran, schob ihren Rock nach oben und berührte sie an ihren Oberschenkeln. Im Anschluss flüchtet er in unbekannte Richtung.

Am Samstag, gegen 17.15 Uhr, lief eine 13-jährige Geschädigte durch die Fußgängerunterführung am Europastern. Als sie diese verließ und sich auf Höhe der Uniklinik befand, fasste ihr der unbekannte Täter unvermittelt von hinten an die Brüste. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Senefelderstraße.

Aufgrund der Tatortnähe und der ähnlichen Beschreibung wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Die Täterbeschreibung:

Fall 1: Etwa 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kurze grau Haare, bekleidet mit schwarzer Stoffwinterjacke und schwarzer Hose

Fall 2: Etwa 40 - 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graumelierte Haare mit viel Gel, bekleidet mit blauer Jeans, hellem Oberteil und der Aufschrift „FCK“

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

