Glaskrüge auf die Straße geworfen: Am Montag, 22. April 2019, gegen 2 Uhr stellte eine Streifenbesatzung in der Kroatengasse in Würzburg teilweise sehr große Glasscherben auf der Straße fest.

Polizei sammelt Scherben ein, als Glaskrüge auf der Straße aufschlagen

Als die Beamten gerade dabei waren, die Straße von den Scherben zu säubern, schlugen mehrere Meter vom Streifenfahrzeug plötzlich zwei Glaskrüge auf die Straße auf. Bei einem Blick nach oben konnten die Beamten eine Person im 4. Stock des angrenzenden Wohnhauses feststellen, welche die Gegenstände nach unten warf und wirre Sachen rief, heißt es im Bericht der Polizei Würzburg-Stadt.

Mit Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung betraten die Beamten die Wohnung. Da sich der Mann sehr aggressiv verhielt und anscheinend unter Verfolgungswahn litt, wurde er in ein Krankenhaus verbracht, um eine Fremdgefährdung zu unterbinden.

Da kurz vor dem Eintreffen der Beamten, wenige Meter vor einem fahrenden Fahrzeug eines Unbeteiligten, ein Glaskrug auf die Straße aufschlug, wird nun unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

