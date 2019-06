Friedhelm S. (60) aus Würzburg verschwunden: Seit den Morgenstunden des Samstags (1. Juni 2019) wird Friedhelm Schäfer aus dem unterfränkischen Würzburg vermisst. Der 60-Jährige ist laut Informationen der örtlichen Polizei seit 8 Uhr in der Früh verschwunden. Der 60-Jährige hat am Morgen seine Wohnung in der Winterhäuser Straße in Randersacker verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Seit Samstagvormittag sucht die Polizei nach ihm - erfolglos. Nun richtet sie sich an die Öffentlichkeit.

Würzburg: 60-Jähriger verschwunden - wer hat ihn gesehen?

Laut Polizei befindet sich Friedhelm Schäfer möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Behörden beschreiben den 60-Jährigen wie folgt:

circa 169 cm groß

kräftige Figur

mittelblonde, kurze und glatte Haare

trägt Brille

0931/457-2230

Die Polizei vermutet, dass er mit seinem Auto, einem grauen Opel Astra mit dem Kennzeichen WÜ-BP738 unterwegs ist. Hinweise werden durch die Polizei unterentgegen genommen.

