Würzburg/Bayern: Frauen von Mann sexuell bedrängt - Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr zu einer sexuellen Belästigung am Röntgenring, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Mann soll sich zwei jungen Frauen, im Alter von 21 und 20 Jahren, im Bereich der Koelllikerstraße von hinten genähert und diese in den Intimbereich gefasst haben. Eine der Frauen stürzte dabei zu Boden. Anschließend flüchtete der Täter.

Die bislang vorliegende Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 20 Jahre alt

ca. 165 cm groß

schlanke Statur

helle Hautfarbe

Zur Tatzeit bekleidet mit einem weißen Pullover, einer dunklen, kurzen Hose und einer Strickmütze. Er führte einen blauen Rucksack mit sich

Auffällig sollen seine weit auseinander stehenden Augen gewesen sein

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.