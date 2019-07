Würzburg vor 1 Stunde

Großeinsatz

Frau (20) springt von Brücke in Fluss - fränkische Einsatzkräfte reagieren mit Kopfschütteln

In Würzburg ist es am Dienstagabend (9. Juli) zu einem großen Rettungseinsatz an der alten Mainbrücke gekommen. Eine 20-Jährige war waghalsig in den Fluss gesprungen.