Würzburg vor 1 Stunde

Gefährlicher Fund

Unterfranken: Angler findet gefährliche Weltkriegsmunition im Main

Laut dem Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken entdeckte ein Angler am vergangen Samstagabend (01.06.2019) in Würzburg am Main eine intakte Panzergranate. Experten des Sprengkommandos nahmen sich daraufhin der Munition an.