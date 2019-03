Würzburg: Autokratzer richtet Schaden von 10.000 Euro an - 11-Jähriger beging zahlreiche Taten

Wie die Polizei am Samstag berichtet, wurde am Freitagmittag in der Hartmannstraße in Würzburg ein elfjähriger Bub beim Verkratzen eines Autos festgestellt und festgenommen.

Bereits seit Dienstag kam es laut Polizei täglich in den Morgen- und Nachmittagsstunden zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Es wurde jeweils die Beifahrertüre verkratzt. Am Freitag konnte dank eines aufmerksamen Zeugen der Elfjährige auf frischer Tat festgenommen werden.

Bub (11) gesteht unter Tränen mehrere Sachbeschädigungen

Unter Tränen gab der Junge schließlich zu, auch für die weiteren Taten verantwortlich zu sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Strafrechtlich wird sich das strafunmündige Kind jedoch nicht verantworten müssen. Der Bub wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

