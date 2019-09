Würzburg: 24-jähriger Student vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Würzburg-Versbach (Unterfranken): 24-jähriger Student vermisst. Seit Mittwochabend wird der 24-jährige Marijan Antakli vermisst. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Wo ist Marijan Antakli? Mitbewohnerin meldet 24-Jährigen als vermisst

Eine Mitbewohnerin des Wohnheims, in dem der junge Mann lebte, stellte am Donnerstagvormittag fest, dass der 24-Jährige wohl seit Mittwochabend nicht mehr in seinem Zimmer war. Sie fragte darauf im Bekanntenkreis nach dem Verbleib des Mannes - ohne Erfolg. Aus diesem Grund meldete die Mitbewohnerin den Studenten bei der Polizei Würzburg als vermisst.

Vermisster Student vermutlich in psychischer Ausnahmesituation

Die Suchmaßnahmen der Polizei, die auch Ermittlungen in der Schweiz einschlossen, führten bislang nicht zum Auffinden des jungen Mannes. Dem aktuellen Sachstand nach ist davon auszugehen, dass sich der 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

• ca. 181 cm groß, kräftige Figur

• schwarze längere Haare, oft zu einem Dutt gebunden, seitlich abrasiert

• Dreitagebart

• trägt vermutlich eine goldene Brille

Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

