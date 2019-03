Würzburg: 17-Jähriger versteckt Schreckschusswaffe und 120 Ecstasy-Tabletten in seinem Zimmer

In einer Würzburger Fördereinrichtung hat die Polizei am Sonntagabend eine Schreckschusswaffe mit Munition, mehr als 120 Ecstasy-Tabletten und verbotene Springmesser sichergestellt. Nachdem die Polizei Hinweise erhalten hatte, dass in dem Zimmer eines 17-Jährigen Rauschmittel versteckt sein sollen, durchsuchten die Beamten es gründlich.

Die Polizei beschlagnahmte den Fund

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt. Der 17-jährige Tatverdächtige, der ursprünglich aus Mittelfranken stammt, wurde mit zur Dienststelle genommen. Diese durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Die Würzburger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen: Unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz werden ihm vorgeworfen.

