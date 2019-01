Bachelor 2019: Basketballer Andrej Mangold - Wer ist der Mann, der die Rosen verteilt?

Das ist der neue Bachelor - Andrej Mangold: Er ist 31 Jahre alt, 1,90 Meter groß, wiegt 93 Kilo - und war bis November 2017 Profibasketballer beim Bundesligisten s.Oliver Würzburg. Ab 2. Januar geht er nicht mehr auf Korbjagd, sondern verteilt Körbe auf RTL. Vor allem aber verteilt er auch Rosen. Andrej Mangold ist der neue Bachelor.

In der Show zeigt er sich sehr gefühlvoll - er gibt offen zu, dass der freiwillige Weggang von zwei Kandidatinnen ihn schwer trifft. Auch die fränkische Kandidatin Luisa verließ freiwillig die Show. Auch der erste Kuss mit Kandidatin Jennifer rührte ihn zu Tränen.

Der Modellathlet mit Sixpack und grünen Augen will in dem Format die Herzen von 20 Frauen höher schlagen lassen. "Nachdem seine letzte Beziehung Anfang 2018 in die Brüche ging, sucht Andrej nun nach der Richtigen", heißt es auf der RTL-Homepage. Mangold wird dort mit den Worten zitiert: "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche... das finde ich sehr spannend!"

Der 31-Jährige mit großväterlichen Wurzeln in den USA und Lettland wurde in Deutschland geboren und lebt in Hannover. Mit fünf kam er zum Basketball. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er fünf Länderspiele, in der Bundesliga für vier Klubs insgesamt 205 Partien.

Bei den Baskets wurde der Aufbauspieler im Sommer 2017, damals noch unter Headcoach Dirk Bauermann, unter Vertrag genommen. Bereits wenige Monate später wurde der Kontrakt in beiderseitigem Einvernehmen wieder aufgelöst. In diesem Sommer beendete er seine Karriere.

von Natalie Gress

Artikelfoto: Heiko Becker