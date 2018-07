Wer hat Maria S. gesehen? Polizei sucht nach vermisster 27-Jähriger aus Unterfranken

Die Polizei fahndet derzeit öffentlich nach einer 27-Jährigen aus Würzburg. Maria S. wird seit Samstagnachmittag vermisst.



Hinweise bitte an die Polizei



Die Polizei beschreibt die Vermisste folgendermaßen:

Sie war zur stationären Behandlung in einer Würzburger Klinik untergebracht.Die 27-jährige Patientin des König-Ludwig-Hauses in Würzburg wird seit Samstagnachmittag vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste "in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", wie die Polizei mitteilt. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei jetzt Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung erhofft.Die 27-jährige Maria S. stammt aus Höchberg und war derzeit zur stationären Behandlung im König-Ludwig-Haus in Würzburg. Zuletzt wurde die junge Frau am Samstag gegen 13.30 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden am Samstagnachmittag gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 in Verbindung zu setzen.Maria S. ist 27 Jahre alt, rund 180 cm groß, hat eine kräftige Figur und dunkelblondes, leicht gelocktes längeres Haar. Vermutlich trägt die Vermisste ein lachfarbenes, langärmliges Oberteil und eine gemusterte Sommerhose.