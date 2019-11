"GRB 190114C" hat Anfang des Jahres für eine Weltall-Sensation gesorgt. Am 14. Januar 2019 registrierte der NASA-Forschungssatellit "Swift", dass es nahe des Sternbilds "Eridanus", ungewöhnlich hell wurde. Ein Gammastrahlenblitz, der über fünf Milliarden Lichtjahre entfernt aufleuchtete, erreichte eine Energie, wie Forscher sie bisher noch nie beobachtet haben. Alle anderen Lichtquellen wurden durch die enorme Helligkeit des Blitzes überstrahlt. Normalerweise stellt "Messier 1", ein unter Experten bekannter Überrest einer Supernova, in dieser Region des Weltraumes die hellste Gammaquelle dar: Dieser wurde um das Hundertfache übertroffen, wie Wissenschaftler nun bekanntgaben. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie im Fachjournal Nature.

25 Sekunden, nachdem "Swift" das Weltraumphänomen registriert hatte, richtete ein Forschungsteam zwei Hightech-Teleskope, die auf der kanarischen Insel Las Palmas stehen, auf die übermittelten Koordinaten. An der Erforschung des Blitzes waren unter anderem Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität aus dem unterfränkischen Würzburg beteiligt. Daran, dass die rund 64 Tonnen schweren Teleskope so schnell bewegt werden konnten, wirkten zudem zahlreiche Unternehmen aus Franken, wie "Mero" aus Würzburg, "Bosch-Rexroth" aus Lohr am Main oder "Scheba" aus Schweinfurt mit. Das bestätigte der Würzburger Forscher Karl Mannheim, der am Projekt beteiligt war, gegenüber inFranken.de.

Gammastrahlenblitz im Weltall: Wie entstand so viel Energie?

Laut Mannheim handelt es sich bei Gammastrahlung um eine mit Röntgenstrahlung verwandte Energie, die sehr durchdringend ist. Sie entsteht bei Kernprozessen. Extrem energiereiche Elementarteile stoßen dabei aneinander und erzeugen sie. Den Angaben der Wissenschaftler zufolge, wurde "GRB 190114C" wohl durch eine Hypernova, eine "Supernova-Sternexplosion eines seltenen Typs massereicher Sterne", verursacht. Mannheim bezeichnet Hypernovae als die "effizientesten Kraftwerke im Universum".